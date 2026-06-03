Над Ленинградской областью сбили 30 беспилотников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Отражена атака 30 БПЛА на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской Области", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось об уничтожении трех БПЛА над Ленинградской областью.

Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы. Из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво.