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Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе

Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника.

Инвесторы продолжали следить за противоречивыми сообщениями относительно хода урегулирования ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в апреле увеличилось на 731 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с ноября 2024 года 7,62 млн. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что число вакансий составит 6,88 млн.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise (+19,5%), представивший сильную отчетность за второй квартал 2026 фингода и улучшивший годовой прогноз.

Самый сильный подъем в составе Dow Jones показали Cisco Systems Inc. (+5,5%), Caterpillar (+5,2%) и Apple Inc. (+2,9%).

Котировки акций поставщика специализированных чипов и сетевых решений Marvell Technology подскочили на 32,5% после того, как CEO Nvidia Corp. Дженсен Хуан заявил, что Marvell станет следующей компанией, капитализация которой достигнет $1 трлн. Бумаги самой Nvidia подешевели на 0,7%.

Акции чипмейкера Microchip Technology выросли в цене на 5,9% благодаря его позитивному прогнозу относительно доходов от ЦОД в 2026 году.

Капитализация ритейлера нижнего белья Victoria's Secret & Co. увеличилась на 47,4% на сильных квартальных результатах и годовом прогнозе.

Рыночная стоимость владельца сети ювелирных магазинов Signet Jewelers повысилась на 3,8%. Его скорректированная прибыль в первом квартале 2027 финансового года превзошла ожидания аналитиков.

Наибольшие потери в S&P 500 понесли Trade Desk (-9,1%), Intuit (-8,9%) и Cboe Global Markets (-8,4%), в индексе Dow Jones - Nike Inc. (-4,8%), Salesforce Inc. (-4,2%) и Microsoft Corp. (-4,2%).

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 3,9% после того, как материнская компания Google объявила, что планирует привлечь $80 млрд от размещения акций в рамках плана по финансированию инвестиций в вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Оператор сети дисконтных магазинов Dollar General сократил капитализацию на 3,3%, несмотря на то, что его чистая прибыль в первом финансовом квартале оказалась лучше оценок экспертов.

Стоимость акций оператора криптовалютной биржи Coinbase Global уменьшилась на 4,7%, владеющей крупнейшими в мире резервами биткойнов Strategy Inc. - на 9,2% на фоне падения цены биткойна.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,45% - до 51307,79 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,13% - до 7609,78 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,03% и закрылся на отметке 27093,9 пункта.

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