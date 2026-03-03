Кремль пока не видит изменения позиции США по Украине в связи с операцией против Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не видят сигналов об изменении позиции США в переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке.

"Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев в переговорах по Украине их вовлеченность в военные действия против Ирана.

"Но очевидно, что работы у американцев добавилось в эти дни. Но посмотрим, время покажет", - добавил представитель Кремля.