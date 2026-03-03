Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось во вторник вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Приостановка продлилась более 2 часов.

Во вторник утром приостановка длилась около 10 минут, затем - около 30 минут, днем приостановка длилась 2,5 часа. Причины также не уточнялась.