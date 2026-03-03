Минобороны РФ заявило об уничтожении вечером 38 украинских беспилотников

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили во вторник вечером над регионами РФ 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Больше всего - 34 БПЛА - нейтрализовано над Ростовской областью, говорится в сообщении министерства.

Еще три БПЛА ликвидировано над Крымом, один - над Волгоградской областью, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что беспилотники были нейтрализованы дежурными средствами ПВО с 20:00 до 23.00 мск вторника.