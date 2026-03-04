Подпольное казино выявили силовики в Южно-Сахалинске

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили следователи в отношении нескольких жителей Южно-Сахалинска, организовавших подпольное казино в областном центре, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, являющихся жителями Южно-Сахалинска, по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группа жителей областного центра с использованием игрового оборудования - игровых столов, игральных карт и игровых фишек - не позднее ноября 2025 года организовала проведение азартных игр и проводила их до марта 2026 года в помещении, расположенном в городе Южно-Сахалинске по улице Пуркаева.

В ходе обыска в игорном заведении силовики изъяли игровое оборудование, документацию, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона.

Расследование по делу продолжается.