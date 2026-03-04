Поиск

Подпольное казино выявили силовики в Южно-Сахалинске

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили следователи в отношении нескольких жителей Южно-Сахалинска, организовавших подпольное казино в областном центре, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, являющихся жителями Южно-Сахалинска, по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группа жителей областного центра с использованием игрового оборудования - игровых столов, игральных карт и игровых фишек - не позднее ноября 2025 года организовала проведение азартных игр и проводила их до марта 2026 года в помещении, расположенном в городе Южно-Сахалинске по улице Пуркаева.

В ходе обыска в игорном заведении силовики изъяли игровое оборудование, документацию, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона.

Расследование по делу продолжается.

Южно-Сахалинск СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самолет с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Пять человек ранены после атаки БПЛА по жилому дому в Волгоградской области

Что произошло за день: вторник, 3 марта

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

 Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива с целью туризма

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

 Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

 АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 316 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });