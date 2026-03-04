Дизельная подлодка и корвет вышли в поход в АТР, взяли курс на Корейский пролив

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России вышел из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба флота в среду.

"В Японском море корабли сформировали походный строй и взяли курс на Корейский пролив", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

По ее данным, в составе отряда - дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", корвет "Громкий" и морской буксир "Андрей Степанов".

"В рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей ТОФ проведет в АТР ряд учений, совершит деловые заходы в порты дружественных стран", - сообщил ТОФ.

По официальным данным, подлодка "Петропавловск-Камчатский" является носителем крылатых ракет большой дальности "Калибр".

"Громкий" - корвет с управляемым ракетным вооружением, предназначен для действий в ближней и дальней морских зонах.

"В настоящее время в разных районах АТР действуют фрегат "Маршал Шапошников", а также отряд кораблей в составе корветов "Совершенный" и "Резкий" в обеспечении танкера "Печенга", - сказано в сообщении ТОФ.

3 марта российские военные сообщили, что корветы "Совершенный", "Резкий" и танкер "Печенга" завершили заход в малайзийский порт Джорджтаун.