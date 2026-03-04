Поиск

МЧС проведет в среду масштабную проверку систем оповещения

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в среду во всех субъектах РФ.

"Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Там отметили, что в ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - уточнили в ведомстве.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года.

