Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует плавное снижение, отыгрывая эскалацию на Ближнем Востоке и падение мировых фондовых рынков из-за опасений затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2823,66 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,3%.

Подешевели акции "Татнефти" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (+1%), МКПАО "Яндекс" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), МКПАО "ВК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что урегулирование украинского конфликта остается одним из его важных приоритетов. "Что касается конфликта России и Украины и того, где он находится в списке моих приоритетов, то этот вопрос находится очень высоко в этом списке", - сказал американский лидер в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Президент США выразил надежду, что урегулирование будет достигнуто. "Иногда я виню одну сторону (в отсутствии урегулирования - ИФ), иногда - другую", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шансы на то, что ставка не изменится в июне, выросли до 56% с менее 50% несколько дней назад.

Нарушение авиасообщения по всему миру продолжает оказывать давление на авиакомпании и туристические фирмы. При этом резкое подорожание нефти, вероятнее всего, приведет к существенному увеличению расходов на топливо у круизных операторов и авиаперевозчиков.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,48%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 4 марта.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Гонконга, Японии и Южной Кореи падают на 1,6-8,2%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 4 марта утром демонстрируют рост, отыгрывая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,19%, до $82,37 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,86%, до $75,2 за баррель.

ВМС США, если в этом будет необходимость, будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, заявил во вторник Трамп. "Если это потребуется, то ВМС США как можно скорее начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив", - написал он в соцсети Truth Social. По его словам, при любом развитии событий "США обеспечат беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

Ранее иранские военные заявляли, что готовы потопить любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.