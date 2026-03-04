Москалькова получает больше всего жалоб на нарушения прав россиян из стран Балтии и Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Больше всего обращений по нарушению прав человека от граждан России поступает сейчас из Украины и стран Балтии, сообщила в Совете Федерации уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Если руководствоваться теми обращениями, которые поступают в наш адрес, то более 500 (...) - это из Украины, от граждан России и от русскоязычных, которые сегодня подвергаются репрессиям, привлечены к уголовной ответственности", - сказала она.

По ее словам, российская сторона делает все возможное, чтобы их освободить. Так, в 2025 году более 100 человек из России и Украины в результате обменов, благодаря стамбульским переговорам и переговорам в Абу-Даби, были перевезены в Россию.

Второе место по числу обращений занимают страны Балтии. "С 2025 года - массовое лишение временного ВНЖ наблюдалось в Литве. Депортированы многие граждане из Латвии", - отметила Москалькова.

Также, по ее данным, права россиян нарушают в странах Запада.