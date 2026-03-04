Выставленные туроператорами штрафы за отказ от туров в страны Ближнего Востока назвали незаконными

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Требования оплатить штрафы в размере сотен тысяч рублей при отказе от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива, о которых сообщают московские туристы, противоречат законодательству, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время распространяется информация о том, что московские туроператоры требуют от потребителей уплаты штрафов в размере сотен тысяч рублей при отказе от туров в ОАЭ и другие государства Персидского залива. (...) Согласно статье 6 федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", каждый турист при подготовке к путешествию и во время его совершения имеет право на обеспечение своих потребительских прав", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду.

Там отмечается, что распространение недостоверной информации об отсутствии у потребителя законного права на расторжение или изменение договора о реализации туристского продукта при возникновении угрозы безопасности жизни, а также требования о выплате штрафов за реализацию этого права являются недопустимыми, заведомо недобросовестными и противоречат законодательству.

"Статья 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" закрепляет право потребителя на безопасность услуги, в том числе туристской, при обычных условиях. Если услуга оказывается с нарушением требований безопасности, потребитель вправе требовать предоставления иного продукта либо расторжения или изменения договора. Это может быть реализовано как в судебном порядке (в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса (ГК) РФ и статьей 14 Закона № 132-ФЗ), так и по соглашению сторон. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается полная стоимость туристского продукта, а после начала путешествия - часть суммы, пропорциональная стоимости не оказанных услуг", - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что наличие угрозы безопасности жизни в стране временного пребывания является существенным изменением обстоятельств, позволяющим требовать изменения или расторжения договора - статья 10 Закона № 132-ФЗ и статья 451 ГК РФ.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесённых расходов. Если услуга оплачена авансом, исполнитель обязан вернуть потребителю уплаченную сумму за вычетом таких расходов.

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов готовы оказать содействие в подготовке искового заявления в защиту прав потребителей, сообщили в ведомстве.