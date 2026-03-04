РСТ считает, что вывоз туристов с Ближнего Востока продлится 10-12 дней

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что вывоз туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения продлится 10-12 дней.

"Объединенные Арабские Эмираты - это 30% российского рынка выездного туризма. При таком объеме как организованных туристов, так и самостоятельных, программа вывоза может продлиться 10-12 дней", - сказал Горин на пресс-конференции.

"Все пассажиры учтены в системах бронирования авиакомпаний. Но есть проблема, с которой мы сталкиваемся в коммуникациях, - это отсутствие актуальных персональных данных", - отметил вице-президент РСТ.

Горин добавил, что в пандемию туроператоры вернули в Россию 167 тысяч туристов, поэтому опыт такой работы у них есть.

По данным РСТ, на момент начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в ОАЭ находились около 50 тысяч россиян, 7 тысяч из них вернулись на родину.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам - воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.