Замглавы МИД России обсудил с послом Турции иранский кризис

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана и ситуации на Ближнем Востоке, сообщили на Смоленской площади.

"Подтверждена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации конфликта, решения всех вопросов политико-дипломатическими методами, обеспечения защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, обозначена готовность всячески содействовать поиску путей урегулирования", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили "настрой на продолжение конструктивного диалога по всем интересующим вопросам".

Встреча состоялась по просьбе посла.