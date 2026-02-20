Замглавы МИД Галузин принял посла Турции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял посла Турции в России Танжу Бильгича, сообщил россиский МИД.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Главе дипмиссии были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску путей политико-дипломатического урегулирования конфликта с акцентом на необходимость устранения его первопричин", - говорится в сообщении.

"Обсуждено также положение дел на Южном Кавказе, - продолжили на Смоленской площади. - Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в этом регионе".

Встреча состоялась по просьбе Бильгича.