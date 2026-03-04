Поиск

Подросток под влиянием мошенников похитил деньги из трех квартир в Петербурге

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний студент колледжа, которого искали неделю, оказался втянут в мошенническую схему, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2 марта житель деревни Агалатово в Ленобласти обратился в полицию с заявлением о пропаже 17-летнего сына. По словам мужчины, молодой человек не выходил на связь с 25 февраля, при этом ранее он не уходил из дома и всегда поддерживал контакт с семьей. Было возбуждено дело по статье "убийство".

В ночь на 4 марта пропавшего задержали у дома в центре Петербурга. В полиции, он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его стать "внештатным сотрудником спецслужбы". Одним из заданий было забрать деньги из квартиры на Вербной улице в Петербурге.

"По указанию кураторов юноша пришел в жилище с болгаркой, вскрыл сейф и забрал оттуда 64 тыс. евро. Примечательно, что дверь ему открыла 21-летняя внучка владельца квартиры, которая также находилась под влиянием мошенников и была уверена, что передает деньги для декларирования сотруднику спецслужбы. Возраст "агента" девушку не насторожил", - отметили в главке.

Позже собственник квартиры обратился в полицию, после чего было возбуждено дело о мошенничестве.

Несовершеннолетний уточнил, что передал похищенные деньги неизвестному, за что получил около 3 тыс. рублей.

Кроме того, подросток выполнил еще два аналогичных задания, но остался без вознаграждения.

"После череды "спецопераций" юноша по указанию кураторов должен был "залечь на дно" и полностью оборвать связь с родственниками", - добавила пресс-служба.

Полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы и проверяет возможную причастность несовершеннолетнего к другим аналогичным эпизодам.

