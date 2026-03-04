Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ-2026 стали профильная математика и физика

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Количество школьников, выбравших в 2026 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике и естественно-научным предметам, выросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом и составило рекордные 36,5%, растет интерес к изучению истории, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. (...) Растет интерес к изучению истории, что очень радует. И также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам. (...) В этом году доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, составила рекордные 36,5%. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

По словам министра, количество выбравших профильную математику в этом году увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, физику - на 25%, информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11%. За последние пять лет средний балл по этим предметам также вырос, отметил он.

"В целом подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ идет в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом с Рособрнадзором и другими ведомствами. Здесь для нас приоритет – безопасность и объективность", - сообщил глава Минпросвещения РФ.

Он добавил, что совместно с Рособрнадзором будут организованы работы над новыми сервисами на "Госуслугах". "Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что выпускникам новых и приграничных регионов России будет предоставлена возможность выбора: или сдавать ЕГЭ, или внутришкольный экзамен. Школьники, выбравшие промежуточную аттестацию как форму ГИА, смогут поступить в вуз по внутренним испытаниям.

Общее количество сдающих школьников в этом году 750 тыс., напомнил Кравцов.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной период – с 1 июня по 9 июля, дополнительный период – с 4 по 25 сентября. В каждом из периодов определены резервные сроки. Предусмотрены дополнительные дни – 8 и 9 июля. Они дают выпускникам возможность пересдать один из предметов и улучшить свои результаты для поступления в вузы.