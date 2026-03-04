Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия освободит двух взятых в плен на Украине граждан Венгрии по просьбе Будапешта.

"Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии", - сказал он на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве.

"Мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вернетесь в Будапешт", - продолжил Путин.

Он уточнил, что у этих людей есть украинское и венгерское гражданство.

"Они были принудительно мобилизованы (украинскими властями - ИФ)", - подчеркнул президент.

Сийярто отметил, что многие граждане его страны были мобилизованы на Украине, после чего пропали без вести или оказались в российском плену.

"Поэтому я бы хотел обратиться к вам с просьбой, можете ли вы принять решение отпустить некоторых военных венгерского происхождения, которые находятся в плену у российских властей", - добавил министр.