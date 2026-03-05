Более 1 тыс. человек остались без теплоснабжения в кузбасском Междуреченске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Аварийное отключение теплоснабжения произошло на территории Междуреченского муниципального округа в Кузбассе, без отопления осталось более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

"Под отключение попадают 13 многоквартирных домов, детский сад", - говорится в сообщении.

Отключение затронуло 1 тыс. 18 человек.

Глава города Павел Камбалин в своем телеграм-канале сообщает, что аварийное отключение произошло на котельной №26 в 8:00 (4:00 мск) по местному времени.

По словам градоначальника, утечка произошла на общем обратном трубопроводе.

"Восстановительные работы ориентировочно будут закончены до 15:00 (11:00 мск)", - добавил Камбалин.