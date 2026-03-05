Поиск

В Херсонской области в результате последних атак один человек погиб и семь пострадали

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

У села Великие Копани дрон атаковал легковой автомобиль, погиб мужчина, его личность устанавливается, еще один мужчина 1985 года рождения получил ранения.

Еще один БПЛА атаковал машину в Костогрызове, ранены мужчины 1983 и 1989 годов рождения, а также женщина. Также пострадал 20-летний мужчина в результате удара беспилотника около населенного пункта Обрывка.

Обстоятельства ранения еще двух человек губернатор не уточнил.

