Пять человек погибли и 15 ранены в Херсонской области в результате атак ВСУ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в поселке Лазурное (Херсонская область) в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

"В поселке Лазурное (...) удар беспилотника привел к гибели пяти человек", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Он уточнил, что еще семь человек, в том числе один ребенок, в этом поселке получили ранения.

Кроме того, в результате обстрелов Новой Збурьевки ранены мужчина 1968 и две женщины 1953 и 1965 годов рождения, они госпитализированы.

Также вследствие атаки БПЛА ранены женщина 1968 и мужчина 1965 годов рождения в Бехтерах. В Алешках после сбросов боеприпасов с дрона пострадали женщина 1937 и мужчина 1950 годов рождения. Еще один мужчина 1968 года рождения ранен в результате атаки украинского беспилотника в Раденске. Пострадавшие госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 марта 2026 года Военная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо Лазурное ВСУ
