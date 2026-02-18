В Херсонской области два человека насмерть подорвались на минах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Подлесное Алешкинского района в результате подрыва на мине погиб мужчина 1968 года рождения. В Алешках при подрыве на мине погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Также Сальдо сообщил об обстреле Новой Каховке, где получили повреждения три многоэтажки и газопроводы низкого давления, но обошлось без жертв. В селе Плодовое сбросил боеприпас, повреждены частный дом и автомобиль, в Преображенке в результате атак БПЛА повреждены четыре частных дома.