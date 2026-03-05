В Запорожской области частично нарушено электроснабжение

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в четырех округах Запорожской области из-за внешнего воздействия, сообщило Минэнерго региона.

"В ряде населенных пунктов Васильевского, Пологовского и Примороского муниципальных округов, а также в городском округе Бердянск зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Причиной стало внешнее воздействие на энергетическое оборудование", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады работают, но их работу осложняют атаки со стороны ВСУ. Ожидается, что восстановить электроснабжение удастся в течение суток.