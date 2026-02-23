Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после массированных украинских обстрелов энергоинфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях, принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии - графики аварийных отключений", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, в результате обстрелов со стороны ВСУ поврежден ряд объектов генерации и распределения электричества на территории области. Введенные графики коснулись в настоящее время более 260 населенных пунктов. Меры направлены на восстановление штатной работы оборудования.

При этом объекты здравоохранения и критической инфраструктуры запитаны от резервных источников электроснабжения. Медпомощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.

Утром в воскресенье Балицкий сообщил о масштабных отключениях света - обесточена оказалась половина региона. К вечеру он сообщил, что без света оставались 12 тысяч абонентов в Веселовском муниципалитете, но восстановительные работы продолжались.