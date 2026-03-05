У российских туристов доля аннуляций туров на Ближний Восток составила в среднем 15%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Большинство российских туристов, которые купили туры на Ближний Восток, предпочитают перебронироваться на другое направление, а доля аннуляций составляет в среднем не более 15%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Из десятков тысяч забронированных и оплаченных полностью или частично туров количество аннуляций составляет не более 15%. У некоторых туроператоров это 7%, у кого-то 10%. У кого-то 18%. То есть в среднем по рынку не более 15% потребителей предпочитают вернуть деньги. Все остальные предпочитают поменять направления", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Ломидзе, рекомендации МИД и Минэкономразвития о небезопасности ряда стран Ближнего Востока не имеют срока. В то же время они будут отменены после того, как ситуация станет безопасной для жизни и здоровья россиян.

"Туроператорам же рекомендовано не создавать турбулентность и, в первую очередь, рассматривать заявления тех туристов, чьи даты вылета были назначены на ближайшие дни и недели. Туристы, забронировавшие тур в сентябре, возможно, смогут им воспользоваться совершенно спокойно, без доплат и так далее. Поэтому, когда мы говорим об аннуляциях и перебронированиях, то речь идет, в первую очередь, о периоде до конца марта, начала апреля", - пояснила эксперт.

По словам Ломидзе, российские туристы закономерно ожидают возврата средств за приобретенные туры в полном объеме, и туроператоры рассматривают все заявления на аннуляции, не дожидаясь судебных решений.

"Туроператоры, понимая, какая экстренная и жесткая ситуация сложилась, конечно, не хотят доводить дело до суда и приносить дополнительные неудобства своим клиентам. Все идут друг другу навстречу друг другу. Но надо понимать, что туроператор обрекает себя на огромное количество заявок на единицу времени. И быстрое их рассмотрение невозможно", - сказала она.

Эксперт рекомендовала туристам, которые хотят отказаться от забронированных туров в страны Ближнего Востока и вернуть деньги, набраться терпения и подождать.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам – воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.