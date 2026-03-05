АТОР допустила сокращение выездного туризма из-за войны с Ираном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке может привести к сокращению выездного туризма из России в 2026 году, так как затронутые им страны принимают около 12% российских туристов, приезжающих и на отдых, и с целью транзита, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Совокупный объем туристического потока из России в эти страны превысил 2,5 млн человек в 2025 году. Это примерно 12% от общего потока всех выезжающих за границу. Из этих 2,5 млн 2,3 млн - это Арабские Эмираты. Совершенно очевидно, что полностью этот поток, как транзитный, так и непосредственно направляющийся на отдых, не может перераспределиться по другим направлениям", - сказала она.

"Поэтому мы предполагаем, что, если ситуация не разрешится в ближайшее время благоприятным образом, не наступит мир, то это повлияет в целом на весь выездной поток, который сократится по итогам 2026 года", - пояснила Ломидзе.

По ее словам, ближневосточный конфликт повлияет и на результаты многих других направлений.

"Потому что есть направления, для которых Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн или Оман были оптимальны в качестве транзитных пунктов. Это Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины. Это оптимальный путь в эти страны. И мы предполагаем, что в результате конфликта, возможно, вырастет доля Китая. Напомню, он безвизовый, и можно транзитом через Китай направляться в эти страны", - добавила она.

По прогнозу Ломидзе, помимо Китая вырастет доля транзита через среднеазиатские столицы, Баку и Стамбул, который после 2022 года и так получил огромную долю потока транзитных пассажиров из России.

США и Израиль 28 февраля нанесли ракетные удары по Ирану, а Иран - ответные удары по Израилю и другим странам региона. 10 стран Ближнего Востока закрыли небо для полетов. МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам - воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.