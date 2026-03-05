Поиск

АТОР допустила сокращение выездного туризма из-за войны с Ираном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке может привести к сокращению выездного туризма из России в 2026 году, так как затронутые им страны принимают около 12% российских туристов, приезжающих и на отдых, и с целью транзита, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

В РоссииУ российских туристов доля аннуляций туров на Ближний Восток составила в среднем 15%Читать подробнее

"Совокупный объем туристического потока из России в эти страны превысил 2,5 млн человек в 2025 году. Это примерно 12% от общего потока всех выезжающих за границу. Из этих 2,5 млн 2,3 млн - это Арабские Эмираты. Совершенно очевидно, что полностью этот поток, как транзитный, так и непосредственно направляющийся на отдых, не может перераспределиться по другим направлениям", - сказала она.

"Поэтому мы предполагаем, что, если ситуация не разрешится в ближайшее время благоприятным образом, не наступит мир, то это повлияет в целом на весь выездной поток, который сократится по итогам 2026 года", - пояснила Ломидзе.

По ее словам, ближневосточный конфликт повлияет и на результаты многих других направлений.

"Потому что есть направления, для которых Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн или Оман были оптимальны в качестве транзитных пунктов. Это Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины. Это оптимальный путь в эти страны. И мы предполагаем, что в результате конфликта, возможно, вырастет доля Китая. Напомню, он безвизовый, и можно транзитом через Китай направляться в эти страны", - добавила она.

По прогнозу Ломидзе, помимо Китая вырастет доля транзита через среднеазиатские столицы, Баку и Стамбул, который после 2022 года и так получил огромную долю потока транзитных пассажиров из России.

США и Израиль 28 февраля нанесли ракетные удары по Ирану, а Иран - ответные удары по Израилю и другим странам региона. 10 стран Ближнего Востока закрыли небо для полетов. МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам - воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.

АТОР Иран Израиль МИД Майя Ломидзе Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

 КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Нефть разлилась из атакованного танкера в порту на юге Ирака

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Пашинян заявил, что с РФ есть понимание в вопросе продажи ее концессии на железные дороги

 Пашинян заявил, что с РФ есть понимание в вопросе продажи ее концессии на железные дороги

В Нахичевани в результате удара иранских БПЛА пострадали два человека

Иранский дрон упал на территорию аэропорта Нахичевани
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 406 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });