Глава Минэкономразвития допустил помощь ЦАР через взаимовыгодные проекты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия готова помогать развитию Центрально-Африканской Республики, но делаться это будет не за ее счет, а через механизм совместных взаимовыгодных проектов, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Опыт нашей страны в помощи развитию есть. Мы сейчас очень многий наш опыт переосмысливаем, предлагаем - но не за счет наших бюджетов - сделать проекты, когда бы образовывалась добавленная стоимость, налоги - и, собственно, из этого и оплачивались услуги российских компаний", - сказал он.

"Это развитие должно (идти) не за счет Российской Федерации, а через проекты, когда выигрывают и африканские страны, и Российская Федерация", - пояснил министр.