Поиск

Глава Минэкономразвития допустил помощь ЦАР через взаимовыгодные проекты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия готова помогать развитию Центрально-Африканской Республики, но делаться это будет не за ее счет, а через механизм совместных взаимовыгодных проектов, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Опыт нашей страны в помощи развитию есть. Мы сейчас очень многий наш опыт переосмысливаем, предлагаем - но не за счет наших бюджетов - сделать проекты, когда бы образовывалась добавленная стоимость, налоги - и, собственно, из этого и оплачивались услуги российских компаний", - сказал он.

"Это развитие должно (идти) не за счет Российской Федерации, а через проекты, когда выигрывают и африканские страны, и Российская Федерация", - пояснил министр.

Максим Решетников Минэкономразвития ЦАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество

Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 500 на 500

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Около 6000 транзитных туристов все еще не могут вернуться в Россию

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

 В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 405 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });