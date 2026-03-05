Поиск

Решетников объяснил заинтересованность России в выходе на африканские рынки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты, - указал он. - Да, она очень разная, (...) но тем не менее надо со всеми ними (странами) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции".

По словам Решетникова, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр.

Говоря о сотрудничестве с ЦАР, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением: "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти".

ЦАР Максим Решетников Африка Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

 Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

 Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

 Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 405 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });