Решетников объяснил заинтересованность России в выходе на африканские рынки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты, - указал он. - Да, она очень разная, (...) но тем не менее надо со всеми ними (странами) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции".

По словам Решетникова, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр.

Говоря о сотрудничестве с ЦАР, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением: "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти".