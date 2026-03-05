Расследование дела Цаликова находится на контроле руководства СКР

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова находится на контроле руководства Следственного комитета РФ (СКР), сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также сказал, что следственные органы будут ходатайствовать в четверг об избрании меры пресечения Цаликову. "В ближайшее время его доставят в суд", - сказал источник.

Скорее всего, это будет Басманный суд. Предполагается, что следствие будет ходатайствовать об аресте Цаликова.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов.

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала Петренко.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны РФ с 2015 по 2024 год.