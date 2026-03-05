Поиск

Пожароопасный сезон в Подмосковье стартует 20 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Начало пожароопасного сезона в Московской области ожидается 20 марта, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области в четверг.

В его преддверии специалисты комитета лесного хозяйства Московской области продолжают проверку готовности ЛПС. Итоги проверки всех 28 лесопожарных станций будут подведены 13 марта.

В ведомстве напомнили, что подготовку к пожароопасному сезону ведут и лесные пожарные. Как сообщалось ранее, в этом году в состав наземной группировки для борьбы с лесными пожарами в регионе входят 1011 специалистов и 577 единиц техники.

Кроме того, в Московской области планируют создать почти 5,7 тыс. км минерализованных полос и провести санитарные рубки на площади 6,5 тыс. га.

В 2025 году пожароопасный сезон в Подмосковье также стартовал 20 марта. Он был официально закрыт 16 ноября.

Абу-Даби Аэрофлот ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

 Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

 Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

 Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество

Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 500 на 500

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Около 6000 транзитных туристов все еще не могут вернуться в Россию

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 413 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });