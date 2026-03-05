Пожароопасный сезон в Подмосковье стартует 20 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Начало пожароопасного сезона в Московской области ожидается 20 марта, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области в четверг.

В его преддверии специалисты комитета лесного хозяйства Московской области продолжают проверку готовности ЛПС. Итоги проверки всех 28 лесопожарных станций будут подведены 13 марта.

В ведомстве напомнили, что подготовку к пожароопасному сезону ведут и лесные пожарные. Как сообщалось ранее, в этом году в состав наземной группировки для борьбы с лесными пожарами в регионе входят 1011 специалистов и 577 единиц техники.

Кроме того, в Московской области планируют создать почти 5,7 тыс. км минерализованных полос и провести санитарные рубки на площади 6,5 тыс. га.

В 2025 году пожароопасный сезон в Подмосковье также стартовал 20 марта. Он был официально закрыт 16 ноября.