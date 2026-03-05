Студент МИФИ приговорен к 19 годам колонии за госизмену и теракт

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Калуге признал 23-летнего студента МИФИ Северьяна Хорохордина виновным в государственной измене и теракте, сообщила пресс-служба суда.

"Суд приговорил Хорохордина к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Хорохордин в 2023 году, будучи не согласным с проводимой политикой РФ, в мессенджере начал переписку с представителем проекта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и заявил о своем намерении оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ.

"Получив задание, он расклеил листовки на территории Москвы и Обнинска Калужской области, содержащих ссылку на канал проекта, который распространяет инструкции для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен и советы для россиян по уклонению от воинского призыва по мобилизации. Также по указанию куратора Хорохордин в феврале 2024 года совершил поджог автомобиля с символикой СВО. За это он получил денежное вознаграждение в сумме около 45 тысяч рублей", - сообщили в суде подробности обвинения.

В 2024 году молодой человек связался с представителем признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России", выразил желание вступить в ее ряды и по заданию куратора совершил поджог двух релейных шкафов на перегоне железнодорожных станций "Обнинское-Шемякино".

Хорохордин быль задержан в августе 2024 года сотрудниками правоохранительных органов, когда по заданию куратора следовал к объекту вблизи аэродрома "Ермолино" в Калужской области чтобы сделать фотографии и передать их представителям противника.

Студент признан виновным по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.