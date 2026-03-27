В Удмуртии два молодых человека получили сроки за поджог станции сотовой связи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии приговорил двух 18-летних молодых людей к реальным сроком по обвинению в диверсии, сообщили в СК.

Один получил шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима, второй - шесть лет и три месяца.

Следствие и суд установили, что в начале 2025 года одному из них в переписке в мессенджере пообещали 20 тысяч рублей за диверсию. Вечером 15 февраля 2025 года он вместе со знакомым поджег аппаратный шкаф базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в Воткинске. Свои действия они написали на мобильный телефон и отчитались перед заказчиками, сообщили в СК.

На момент совершения преступления оба молодых человека были несовершеннолетними. Их личности установила ФСБ. На них завели уголовное дело о диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК). Задержали их в марте.

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии уточняет, что своим поджогом молодые люди причинили оператору - ООО "Т2 Мобайл" - ущерб в 40,6 тысячи рублей, который возместили. Вину они признали частично.