Россия и Украина планируют провести обмен пленными 300 на 300

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу, 6 марта, как ожидается, проведут обмен пленными в формате 300 на 300.

"На 6 марта намечен обмен по формуле 300 на 300. Всего 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих", - сообщил МИД РФ в телеграм-канале 5 марта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 5 марта Россия и Украина провели обмен пленными в формате 200 на 200.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - заявило Минобороны РФ.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - проинформировало министерство.

Обмен пленными "500 на 500" 5-6 марта проводится в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, сообщил накануне помощник президента РФ Владимир Мединский.

