Жительница Волновахи задержана по подозрению в госизмене

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Жительница Волновахи в ДНР задержана по подозрению в передаче украинскому Министерству обороны сведений о расположении российских войск, административных зданий и местных жителях, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ на территории Донецкой народной республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

По версии ведомства, "18-летняя жительница города Волновахи установила контакт с представителями главного управления министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, местах расположения административных зданий на территории Волновахского муниципального округа".

Кроме этого, считают в ФСБ, женщина сообщала о местных жителях "и представителях региональных молодежных организаций для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность".

В отношении подозреваемой возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК).

В ЦОС напомнили, что "спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность".

ДНР Украина ФСБ Волноваха Telegram
