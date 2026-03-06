Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Девять человек, трое из которых дети, пострадали в результате падения дрона ВСУ рядом с жилым домом в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ранее Развожаев сообщил о двух раненых в результате атаки ВСУ. Кроме того, из-за атаки были выбиты стекла в зданиях общежития и школы, а также поврежден газопровод.