Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Горит старейшее деревянное здание Петрозаводска Дом горного начальника, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

На место пожара также выехали по поручению главы Карелии председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков и заместитель премьер-министра правительства региона по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Позднее Парфенчиков написал, что Дом горного начальника будет восстановлен. Здание серьезно пострадало – центральную часть спасти не удалось.

По данным из открытых источников, Дом горного начальника (ранее также именовалось как Здание Олонецкого губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов) построили в XVIII веке для шотландского инженера Чарльза Гаскойна, который приехал в Карелию по приглашению императрицы Екатерины II для развития Олонецких горных заводов. В нем также в 1819 году останавливался император Александр I.

Построенный в стиле классицизма Дом горного начальника является старейшим деревянным зданием Петрозаводска и объектом культурного наследия.

До текущего дня в здании шла реставрация.