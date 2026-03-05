Поиск

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Задержание бывшего замминистра обороны, иранский дрон в Азербайджане и поручение Путина относительно электровелосипедов на тротуаре

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов. Заведено уголовное дело о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве. Расследование находится на контроле руководства СКР.

- Иранский дрон упал на территорию аэропорта Нахичевани. Пострадали четыре человека. Аэропорт остановил работу. В Минобороны Азербайджана заявили, что Иран атаковал территорию страны четырьмя дронами, один из которых был сбит вооруженными силами, остальные три были нацелены на гражданскую инфраструктуру.

- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200. В пятницу, 6 марта, планируется провести обмен пленными по формуле 300 на 300, заявили в МИД РФ.

- Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил логистику поставок и проведения расчетов. МолдГРЭС перевели на уголь, подача газа приостановлена на ряд крупных промышленных предприятий. "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций) продолжит поставлять газ в Приднестровье до 30 июня 2026 года, решило Национальное агентство регулирования в энергетике Молдавии.

- Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО. Тема была затронута на встрече, приуроченной к Международному женскому дню. Одна из собеседниц президента подчеркнула, что российской стороне нужно "доработать свой мессенджер - Max, - и на фронте будет все хорошо".

- OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти". Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29 апреля 2026 года.

- Виктор Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой. Он написал в соцсети, что венгерские энергоресурсы будут вновь поступать по трубопроводу "Дружба".

- Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов. Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря прошлого года.

