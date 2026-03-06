Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

Глава Министерства войны США Пит Хегсет Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Операция "Эпическая ярость" - крупнейшая военная кампания США, направленная против иранской военной и стратегической инфраструктуры, - "решительно продвигается", заявил на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

Он указал, что США наносят по Ирану разрушительные высокоточные удары, нейтрализуя места расположения его баллистических ракет и установив полное превосходство в иранском воздушном пространстве.

"Иран надеется, что мы не сможем это выдержать, что является очень серьезным просчетом для Корпуса стражей исламской революции в Иране", - сказал Хегсет во время совместной пресс-конференции с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером в штаб-квартире командования в Тампе, штат Флорида.

"Наша приверженность целям нашей миссии только возрастает по мере роста наших преимуществ", - добавил он.

"У нас нет недостатка в боеприпасах. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется. Опять же, наш запас боеприпасов только увеличивается по мере роста наших преимуществ. Наши возможности? Мы только начали сражаться, и сражаться решительно", - заявил он.