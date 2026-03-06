Поиск

Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается
Глава Министерства войны США Пит Хегсет
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Операция "Эпическая ярость" - крупнейшая военная кампания США, направленная против иранской военной и стратегической инфраструктуры, - "решительно продвигается", заявил на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

В миреВ Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30Читать подробнее

Он указал, что США наносят по Ирану разрушительные высокоточные удары, нейтрализуя места расположения его баллистических ракет и установив полное превосходство в иранском воздушном пространстве.

"Иран надеется, что мы не сможем это выдержать, что является очень серьезным просчетом для Корпуса стражей исламской революции в Иране", - сказал Хегсет во время совместной пресс-конференции с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером в штаб-квартире командования в Тампе, штат Флорида.

"Наша приверженность целям нашей миссии только возрастает по мере роста наших преимуществ", - добавил он.

"У нас нет недостатка в боеприпасах. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется. Опять же, наш запас боеприпасов только увеличивается по мере роста наших преимуществ. Наши возможности? Мы только начали сражаться, и сражаться решительно", - заявил он.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

 Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

 Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

 Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

 Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

 Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8578 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 137 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 429 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });