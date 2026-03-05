Поиск

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, обвиняемого в коррупции и создании преступного сообщества.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении Цаликова, заявили в суде.

Ранее в четверг в Следственном комитете сообщили о задержании Цаликова по обвинению в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве.

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны РФ с 2015 по 2024 год. С 2024 года он является депутатом Верховного хурала (парламента) Тувы.

Минобороны РФ Руслан Цаликов Басманный суд Москвы
