Студент МИФИ получил 19 лет лишения свободы по делу о госизмене

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнего студента МИФИ (Обнинск, Калужская область) виновным в госизмене и поджоге на ЖД, сообщил суд во "Вконтакте".

Подсудимый приговорен к 19 годам лишения свободы, из которых пять он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что студент в 2023 году вступил в переписку с ГУР Минобороны Украины и сообщил о желании помочь. Получив задание, он расклеивал листовки со ссылкой на инструкцию для российских солдат по сдаче в плен и по уклонению от мобилизации. Также по указанию куратора в 2024 году он поджег автомобиль с символикой СВО.

"В 2024 году Х. вступил в переписку с представителем террористической организации "Легион "Свобода России"(входит в списки запрещенных), выразил желание вступить в ее ряды и по заданию куратора совершил поджог 2 релейных шкафов на перегоне железнодорожных станций "Обнинское-Шемякино", - сообщил суд..

Задержали молодого человека когда он двигался к объекту у аэродрома "Ермолино", чтобы сфотографировать и передать кадры представителям противника, сообщало следствие.

Суд признал студента виновным по п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт), ч.1 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической) и ст. 275 (государственная измена) УК.

