Путин провел совещание, посвященное использованию военной техники в зоне СВО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, министерства обороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса", - сказал он.