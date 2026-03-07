Военные заявили о массированном ударе по объектам энергетики и военным аэродромам Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов на Украине.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.

В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России"

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ также заявили, что в течение суток был уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.