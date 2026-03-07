Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 200 беспилотников ВСУ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили три украинские управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ранее в министерстве заявили, что нанесен удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.

Также в субботу Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Центр" в течение суток заняли более выгодные позиции в зоне специальной операции, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны.