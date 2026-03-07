Над Белгородской областью за сутки уничтожено 47 дронов ВСУ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 47 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 6 марта по 07:00 ч. 7 марта ликвидированы 47 беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило 28 БПЛА. С помощью средств радиоэлектронной борьбы подавлено пять FPV-дронов в Краснояружском округе.

Из стрелкового оружия сбито 19 FPV-дронов в Борисовском округе и один FPV-дрон в Грайворонском округе.

Средствами противодействия БПЛА уничтожены разведывательные аппараты: один "FDG 33 VTOL" в Белгородском округе, а также по одному разведывательному БПЛА "Щедрик" и "Мара" в Краснояружском округе.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 19 беспилотников. С помощью РЭБ подавлено четыре FPV-дрона в Белгородском, два в Грайворонском и три в Краснояружском округах.

Из стрелкового оружия сбито три FPV-дрона в Белгородском округе, по одному в Валуйском и Грайворонском округах, два в Краснояружском и два в Шебекинском округах.

Совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны подавлен один FPV-дрон в Шебекинском округе.