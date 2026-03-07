Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу.

"В поселке Пролетарский Ракитянского округа объект транспортной инфраструктуры атакован дроном ВСУ. Пострадали двое мужчин", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, одного пострадавшего с осколочным ранением живота и предплечья транспортируют в городскую больницу. Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 124 украинских беспилотника над территорией России. В частности, над Белгородской областью нейтрализовано 11 дронов ВСУ.