Три человека погибли в ДТП на Кольском полуострове

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли в аварии на федеральной трассе Р-21 "Кола" в субботу, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Мурманской области.

По предварительной информации, на 1214-м км трассы "Кола" столкнулись автомобили Great Wall и Haval. При этом в результате столкновения обе иномарки загорелись.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств и пассажир автомобиля Great Wall", - сообщила дорожная полиция.

Кроме того, с места аварии госпитализировали ребенка, который ехал в автомобиле Great Wall.