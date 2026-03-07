Поиск

Федеральная трасса закрыта до утра из-за непогоды в Башкирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Проезд для грузовиков и автобусов закрыт до утра на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС в субботу.

"Временное ограничение движения на трассе М-5 "Урал" с 22:00 (20:00 мск) 7 марта до 08:00 (06:00) 8 марта 2026 года вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Проезд закрыт от Уфы до границы с Челябинской областью.

Причина - неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве, подчеркнув, что срок ограничений может быть изменен в зависимости от погоды.

По данным Башгидрометцентра, ночью в республике местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, местами порывы ветра 20 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 7 марта

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке

Авиакомпании в субботу планируют вывезти из ОАЭ и Омана в РФ 9,2 тыс. пассажиров

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены здания на территориях "Мираторга" и "Охотно"

Российские военные нейтрализовали за ночь 124 украинских БПЛА

Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

Что произошло за день: пятница, 6 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 490 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8595 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });