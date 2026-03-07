Федеральная трасса закрыта до утра из-за непогоды в Башкирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Проезд для грузовиков и автобусов закрыт до утра на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС в субботу.

"Временное ограничение движения на трассе М-5 "Урал" с 22:00 (20:00 мск) 7 марта до 08:00 (06:00) 8 марта 2026 года вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Проезд закрыт от Уфы до границы с Челябинской областью.

Причина - неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве, подчеркнув, что срок ограничений может быть изменен в зависимости от погоды.

По данным Башгидрометцентра, ночью в республике местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, местами порывы ветра 20 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.