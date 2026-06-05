"Роскосмос" сообщил об обнаружении двух утечек воздуха в российском сегменте МКС

Архивное фото Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - При проведении осмотра переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха, заявили в пресс-службе "Роскосмоса" в пятницу.

"При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, при проведении осмотра переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха.

"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК", - заявили в "Роскосмосе".

"Проводятся работы по подготовке к его герметизации", - отметили в госкорпорации.

Ранее в пятницу пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила, что российские космонавты проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента МКС по устранению утечек воздуха.

По ее словам, в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.

31 июля 2025 года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российском сегменте МКС после ремонта значительно снизилась, однако еще не устранена.

13 июня того же года в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС устранена после очередного этапа герметизации.

В сообщении отмечалось, что "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС".

18 июня 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов говорил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.