Песков считает, что международного права фактически больше нет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Международное право осталось только на бумаге, в реальности его больше не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его, фактически, больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, "какое право пришло на место международного, вряд ли сейчас кто-то сможет сформулировать".

Дмитрий Песков
