Песков увидел перспективы в азиатских рынках

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Азиатские рынки обладают явным потенциалом к росту, а прежние лидеры близки к стагнации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.