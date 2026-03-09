Госдума вернется к вопросу внесудебного взыскания долгов с граждан за ЖКУ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий взыскивать долги с граждан за жилое помещение, коммунальные услуги и капитальный ремонт без обращения в суд - через исполнительную надпись нотариуса.

Проект закона (N680171-8) лежал в парламенте без движения более двух лет. Он был внесен группой депутатов в июле, а принят в первом чтении в декабре 2024 года. На прошлой неделе комитет Госдумы по законодательству вернулся к документу, доработал его и предложил Совету Думы поставить на рассмотрение парламента в среду, 11 марта.

Сейчас Жилищный кодекс предусматривает взыскание долгов по ЖКУ с граждан только в судебном порядке. Основной инструмент - судебный приказ. Мировой судья выносит его без вызова сторон и без разбирательства, только на основании документов от взыскателя, если должник в течение 10 дней не подаст возражения, приказ вступает в силу как исполнительный документ. При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. Законопроект создает альтернативный, внесудебный механизм - исполнительную надпись нотариуса. Это удостоверенное нотариусом распоряжение о взыскании долга, которое также имеет силу исполнительного документа и позволяет взыскателю обратиться напрямую к судебным приставам, минуя суд.

Нотариальный механизм вводится с рядом ограничений: задолженность по ЖКУ и взносам на капитальный ремонт должна быть просрочена более чем на три месяца, а ее сумма не должна превышать 500 тыс. рублей. При задолженности свыше этого порога нотариальный механизм не применяется, и взыскателю необходимо обращаться в суд в порядке искового производства.

В проекте закона подробно расписывается специальный порядок совершения исполнительной надписи при долгах за ЖКУ и капитальный ремонт (новая ст. 94.5 Основ законодательства о нотариате). Взыскатель (управляющая организация, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация или лицо, ведущее учет фонда капремонта) подает нотариусу подписанный документ с расчетом задолженности и заявление, в котором указывает на отсутствие поданного в суд иска или заявления о выдаче судебного приказа по этому же долгу. При этом взыскатель, в отличие от общего порядка, не обязан предварительно уведомлять должника о задолженности, эту функцию берет на себя нотариус. Он самостоятельно устанавливает сведения о должнике, после чего направляет ему уведомление с указанием суммы задолженности, реквизитов взыскателя и предложением в 14-дневный срок либо погасить долг добровольно, либо представить возражения, либо подтвердить обращение в суд. Если в течение 14 дней должник не отреагировал, нотариус совершает исполнительную надпись. Если место жительства должника неизвестно, взыскатель обращается к нотариусу по месту нахождения жилого помещения, в связи с которым возникла задолженность.

Стоимость нотариального действия, которую заплатил взыскатель, взыскивается с должника в рамках исполнительного производства, т.е. ложится на должника сверх суммы долга за ЖКУ. Если же суд впоследствии встанет на сторону должника полностью или частично, тот может потребовать эту сумму с взыскателя.

Одновременно вводится специальный порядок оспаривания задолженности по исполнительной надписи. Должник вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнал о совершении надписи. На время рассмотрения дела исполнительное производство приостанавливается, нотариус привлекается как третье лицо. Иск об оспаривании может быть подан по выбору должника: по месту его жительства, по месту нахождения взыскателя, по месту совершения исполнительной надписи или по месту нахождения жилого помещения.

Закон вступает в силу поэтапно. С 1 марта 2027 года запускается нотариальный механизм - параллельно с сохраняющейся возможностью получения судебного приказа. С 1 марта 2028 года долги за ЖКУ и капремонт исключаются из перечня требований, по которым выдается судебный приказ (ст. 122 ГПК), а Жилищный кодекс прямо обязывает УК, ТСЖ и других взыскателей обращаться за исполнительной надписью нотариуса. При этом возможность взыскания задолженности через суд в порядке искового производства сохраняется.